Очереди в прошлом: россияне рассчитывают пособия онлайн

В 2025 заметно вырос спрос на цифровые инструменты для взаимодействия с системой социальных выплат — число обращений к онлайн-сервисам выросло вдвое по сравнению с предыдущим годом.

Россияне активно осваивают цифровой формат. По словам члена правления ВТБ Дмитрия Брейтенбихера, более 1,4 млн клиентов воспользовались специализированными онлайн-инструментами для расчёта полагающихся им пособий, общая сумма которых превысила 167 млрд рублей. В тройку наиболее популярных выплат вошли: получение компенсации расходов по оплате жилого помещения и жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям, материнский капитал и единовременная выплата остатка маткапитала. В целом, по данным ВТБ, количество получателей социальных пособий за год выросло на 73%.

Самыми востребованными выплатами стали ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, ежемесячная денежная выплата отдельным категориям, а также специальная социальная выплата медицинским работникам. Чаще всего получение пособий на свой счет оформляли жители Республики Крым, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.