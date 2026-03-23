Скорая помощь Тюмени обработала более 1200 вызовов за выходные

21 и 22 марта бригады скорой помощи Тюмени и Тюменского района оказали помощь 1285 жителям. Из них 648 вызовов были экстренными, остальные – неотложными. В стационары доставили 621 пациента.

Как отметили в департаменте здравоохранения Тюменской области, диспетчеры передали в поликлиники 727 вызовов с жалобами, не угрожающими жизни, такими как повышение давления или боль в пояснице.

Кроме того, оперативный отдел проконсультировал 81 человека по вопросам работы дежурного стационара и действиям при острой зубной боли в ночное время.