Качество воды в Тюмени улучшилось вдвое благодаря модернизации водоочистных сооружений

Тюменский водоканал сообщил о значительном улучшении качества воды после реконструкции водоочистных объектов в рамках национального проекта "Экологическое благополучие". Показатели по цветности, мутности и содержанию железа снизились вдвое и теперь значительно ниже норм СанПиН. Количество жалоб жителей на воду уменьшилось в четыре раза, несмотря на рост числа абонентов за счёт расширения городских территорий.

Работы ведутся по концессионному соглашению с 2017 года. В 2021 году завершена реконструкция Велижанского водозабора, сейчас близится к окончанию модернизация Метелёвских сооружений с внедрением инновационных систем для удаления марганца, углевания и нормализации pH. Инвестиции в этот этап превысили 2,2 млрд рублей, а завершение реконструкции запланировано на 2026 год.