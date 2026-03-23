В Тюмени стартовал приём заявок на грант "Новая нефть"

Индивидуальные предприниматели, коммерческие организации и самозанятые, зарегистрированные в Тюмени, могут подать заявки на грант до 30 апреля. В этом году конкурс пройдёт в один этап, а защита проектов будет очной. Максимальная сумма поддержки — 500 тысяч рублей.

Подробности и условия участия доступны на сайте. Еженедельные консультации по пятницам с 27 марта помогут подготовиться к конкурсу, записаться на них можно по ссылке.

Организаторы — администрация города Тюмени и ТАРКИ.