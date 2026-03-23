Тюменке отказали в выплате пособия по рождении ребенка из-за развода с мужем

Жительница Казанского округа, будучи беременной, развелась с мужем, а после рождения ребенка не смогла получить причитающееся ей пособие, поскольку в Отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Тюменской области потребовали решение суда об определении места жительства новорожденной. Суд признал такой подход фонда формальным и обязал выплатить деньги матери.

Прокурор, действуя в интересах молодой матери, оспорил это решение, указав, что требование предоставить судебное решение об определении места жительства ребенка при отсутствии спора между родителями является незаконным и нарушает права заявителя. Дело рассмотрел Казанский районный суд.

Мать и её новорожденная дочь зарегистрированы и проживают по одному адресу. Отец проживает отдельно, с заявлением о назначении пособия не обращался, возражений против проживания дочери с матерью не имеет. Спор о месте жительства ребенка между родителями отсутствует. Представитель ответчика настаивал на законности отказа, ссылаясь на утвержденный Минтрудом Перечень документов, согласно которому при расторжении брака требуется решение суда об определении места жительства ребенка.

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что родители достигли соглашения о месте жительства ребенка, Семейный кодекс Российской Федерации не требует обязательного письменного оформления такого соглашения. Обращение в суд за определением места жительства необходимо только при наличии спора между родителями, которого в данном случае не имеется.

Суд признал незаконным решение Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Тюменской области от 31 октября 2025 года об отказе Наталье в назначении единовременного пособия при рождении ребенка, и возложил на ответчика назначить и выплатить Наталье М. единовременное пособие при рождении дочери, в течение 15 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу, сообщили в пресс-службе судов ТО.