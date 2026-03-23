"Ночь театрального искусства" состоится в тюменском центре "Космос"

27 марта в 21:00 в тюменском "Космосе" пройдет читка пьесы Эжена Ионеско "Лысая певица". Мероприятие приурочено ко Всемирному дню театра и станет частью акции "Ночь театрального искусства". Вход бесплатный по предварительной регистрации в группе "Космос | Театральный центр".

Мероприятие пройдет в формате театрализованной читки. Такой способ подачи материала позволит зрителям сосредоточиться на смысловых и интонационных особенностях пьесы. Читку проведет театр "Облепиха" под руководством актера высшей категории Антона Черепкова и режиссера Аэлиты Садретдиновой.

"Лысая певица" — это пьеса одного из ключевых авторов театра абсурда, Эжена Ионеско. Он намеренно разрушает привычные представления о драматургии. В произведении отсутствует традиционный сюжет, а диалоги героев постепенно превращаются в цепочку нелогичных фраз и языковых клише. Автор поднимает важную тему — распад языка и коммуникации. Читка направлена на вдумчивое восприятие текста и его философского контекста, - сообщает Мой-портал.ру.

"Рады быть в числе участников всероссийской акции "Ночь театрального искусства", которая объединяет театры и культурные площадки всей страны. В этот вечер мы хотим стереть границы между сценой и зрителем, чтобы вместе исследовать разобщенность людей и невозможность подлинного общения", — поделилась с редакцией "Мой портал" Ирина Вадачкория, руководитель театрального центра "Космос".

