В Тюменской области врачам предлагают вакансии с зарплатой до 109 тысяч рублей в месяц

В Тюменской области более 1,2 тысячи вакансий в области здравоохранения и социальных услугах. 57 вакансий для врачей с зарплатой до 108 813 руб. Девять – для врачей-терапевтов, которые станут получать до 92 333 руб., столько же – для акушерок (58 000 руб.). Три – для врачей стоматологов-ортопедов (83 333 руб.).

Фельдшерам будут платить до 56 842 руб., а фельдшерам скорой помощи – до 67 133 руб. Есть 45 и 23 места соответственно. Открыто 11 вакансий для заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами с заработком до 51 348 руб.

Работа есть для медицинских сестер. Постовые, к примеру, будут получать до 50 191 руб.

Также трудоустроиться смогут фармацевты (61 346 руб.), фельдшеры-лаборанты (до 48 659 руб.), санитары (до 45 000 руб.) и др.

Всего на начало марта в регионе открыто более 16 тысяч вакансий. В списке департамента труда и занятости населения 162 профессии служащих и 157 рабочих специальностей, - сообщает Вслух.ру.