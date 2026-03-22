Дизайнеры из Тюмени делают акцент на русской и локальной идентичности

Русская символика и местная идентичность становятся главной нитью коллекций тюменских дизайнеров одежды и аксессуаров.

- На нашей площадке российских дизайнеров "Смыслы" среди тюменцев, которые составляют основную долю в концепт-сторе, в полный голос заявили о себе создатели коллекции украшений, где используется русский ДНК в виде элементов гжели, неваляшки, матрешки, - говорит генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова. - На подходе коллекция одежды, где так или иначе обыгрывается тема тюменского ковра. Мы замечаем, как наша региональная символика постепенно вплетается в повседневную жизнь - появляются муралы на стенах домов, мозаика на пешеходной улице, элементы в одежде людей, причём совершенно разного возраста. Считаю, что все это развивает и тему местного патриотизма и даёт дополнительный стимул в развитии креативных индустрий.

Вскоре в ЦУМе возобновятся большие сборные показы от тюменских дизайнеров и модельеров. Ближайший из них планируется в апреле.

- Мы делаем все от нас зависящее, чтобы направление российских дизайнеров развивалось. Помимо тюменских брендов к нам заходят иногородних модельеры, в том числе из центральных регионов страны, а также соседних областей. Сейчас не самые легкие времена с точки зрения развития отрасли. Сказываются повышение налогов, нехватка оборотных средств, не у всех начинающих дизайнеров хватает знаний и навыков в продажах. Но желающих заявить о себе и войти мир моды меньше не становится, - говорит руководитель концепт-сторе "Смыслы" Оксана Филиппова.



По материалам департамента потребительского рынка администрации г. Тюмени.