С апреля увеличатся выплаты для получателей социальных пенсий

В апреле произойдет индексация социальных пенсий – выплат, которые назначаются тем, кто в силу жизненных обстоятельств не накопил нужного страхового стажа или пенсионных баллов. Это люди с инвалидностью, дети-инвалиды, люди, потерявшие кормильца, представители малочисленных народов Севера. Индексация затронет пожилых людей, которым социальная пенсия назначается на пять лет позже общеустановленного срока.

Согласно постановлению правительства, с 1 апреля 2026 года размер социальных пенсий вырастет на 6,8%. Традиционно индексация рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошлый год.

"Апрельская индексация имеет адресный характер. Она принципиально отличается от январской, поскольку направлена на граждан, нуждающихся в особом внимании со стороны государства, — отмечает профессор Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. Надежда Капустина. — Важно понимать, что страховые пенсии в этот период не пересматриваются, так как их получатели уже увидели прибавку в начале года".

Регионы также не остаются в стороне. Как правило, субъекты РФ синхронизируют свои программы поддержки с федеральным графиком. Во многих областях и республиках вырастут выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам.

Важным механизмом остается социальная доплата. Если после индексации доход неработающего пенсионера все равно не дотягивает до регионального прожиточного минимума, государство автоматически начислит разницу.

"Совокупная работа федеральных и региональных механизмов позволяет поддерживать покупательную способность доходов населения, — комментирует доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин. — Даже если номинальная прибавка кажется скромной, система выстроена так, чтобы фактический доход гражданина не опускался ниже установленного порогового значения. Это ключевой элемент защиты в условиях меняющейся экономической конъюнктуры".

Поскольку региональные доплаты зависят от возможностей местных бюджетов, эксперты советуют обращаться в территориальные органы соцзащиты, - сообщает Мегатюмень.