Тюменский водитель такси Шамиль объяснил, как формируется стоимость поездки

22 марта отмечается День таксиста. Тюменский водитель Шамиль с трехлетним стажем в такси рассказал о своей работе и ценообразовании.

Несмотря на инфляцию и подорожание продуктов, топлива и рост НДС, стоимость такси для пассажиров, по мнению Шамиля, остается на удивление стабильной: средняя поездка по Тюмени без пробок стоит 150–200 рублей. В часы пик или при непогоде цена поднимается до 400–500 рублей за ту же дистанцию.

Водитель подчеркивает, что текущие тарифы не поспевают за экономической ситуацией.

– Цены на такси в последнее время никак вообще не изменились. Она, конечно, больше, чем три года назад, но не сопоставима и не индексирована с текущим повышением цен, – отмечает таксист.

Главным фактором, влияющим на кошелек водителя, он назвал не сезонный спрос, а политику агрегаторов – около 17,5%.

– Плюс дополнительные проценты за различные режимы работы и налог от 4 до 6% как самозанятому. Выходит, что отдается где-то 25%. Если в месяц у меня выручка 200 тысяч, то я просто 50 тысяч отдаю, – подсчитал водитель.

При этом его личный заработок за три года практически не изменился: в среднем в месяц выходит одна и та же сумма.

Спрос на услуги такси в Тюмени, по наблюдениям водителя, сильно колеблется в зависимости от времени года. Летом горожане более активны и чаще заказывают машины, чтобы выехать на прогулки или природу. Зимой же люди предпочитают сидеть дома, за исключением поездок на работу.

С 1 марта в России вступили в силу новые требования для работы в такси, включающие ограниченный список разрешенных машин и необходимость лицензий. Однако Шамиль считает, что говорить о глобальных переменах пока рано, - сообщает Тюменская область сегодня.