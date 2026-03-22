Перед покупкой авто жители Тюмени чаще всего сохраняют в избранное LADA, HAVAL и Chery

LADA, HAVAL и Chery - три наиболее востребованных автомобильных брендов с ценой до 3 млн рублей. По данным "Авито авто", такая стратегия означает, что покупатели активно изучают рынок, сравнивают и сохраняют понравившиеся варианты. В целом по России доля предложений, которые отправляют в "Избранное", увеличилась за год до 60 %.

"С учетом цикла покупки авто, который сейчас занимает два-три месяца, это может говорить о постепенном формировании отложенного спроса: клиенты следят за интересующими их предложениями и выжидают подходящий момент для покупки, когда производители и дилеры готовы будут дать наиболее выгодные условия", — прокомментировал руководитель продаж направления "Новые авто" в "Авито" Артем Хомутинников.

Пользователи обычно сохраняют в "Избранном" авто, которые они с большой долей вероятности готовы приобрести. Более трети из них планируют покупку в ближайшие три месяца, а ещё 23 % – в течение года.

В число самых востребованных моделей вошли LADA Vesta - 9,9 %, LADA Granta - 8,8 %, HAVAL Jolion - 6,5 %, LADA Niva Legend - 5,9 %, - сообщает Тюменская линия.