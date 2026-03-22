Имена Анна и Александр стали одними из самых популярных в Тюменской области с начала года

С начала 2026 года в Тюменской области Анна и Александр стали самыми популярными именами. Ими назвали 61 новорожденную девочку и 62 мальчика, сообщается на ресурсе Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

У девочек вторым по популярности стало имя Ева – родители так назвали 53 дочки, у мальчиков – Михаил. В семьях такое имя получили 58 сыновей.

Отметим, что на портале Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния есть сервис подбора имени ребенку. Запустила его Федеральная налоговая служба. Основан подбор на базе данных из пяти тысяч уникальных имен детей, рождение которых зарегистрировано с 1926 года, - сообщает Тюменская линия.