Ирина Соболева дала рекомендации тюменкам, испытывающим недовольство своей внешностью

Старший тренер сборной Тюменской области по бодибилдингу Ирина Соболева на личном опыте знает, как подружиться с собственным отражением в зеркале. Она объяснила, почему лишний вес – это симптом отсутствия счастья, и рассказала, как Филипп Киркоров помогает ей не бояться отказов.

Ирина признается: работа с людьми открыла ей глаза на природу лишнего веса. Проблема часто прячется не в тарелке, а в голове, - сообщает Тюменская область сегодня.

– Наше недовольство собой возникает из недовольства жизнью. Ты не получаешь эмоции и начинаешь искать их, например, в еде. Раньше я об этом только читала, но, работая, поняла: лишний вес зачастую – это отсутствие радости. Да, сладкое поможет, но лишь на время, – делится наблюдениями тренер.

Выход из этого замкнутого круга, по словам Соболевой, лежит через воспоминания.

"Я всегда девушкам говорю: садитесь и пишите, что в детстве любили. Кататься на велосипеде, прыгать на скакалке, танцевать. Такие активности надо внедрять в жизнь. Еда нужна организму только для функционирования, как вода и воздух. А спортивное тело – это в первую очередь здоровье, а не красивая картинка. Поэтому моя основная философия для женщин: будьте счастливы".