Гимнастка из Тюмени завоевала три золотые медали на Кубке Кабаевой

Тюменка Ева Кононова завоевала четыре медали, из них три — золотые на "ГРАН-ПРИ. Кубке чемпионок имени Алины Кабаевой". 14 и 15 марта в Санкт-Петербурге прошел международный турнир "ГРАН-ПРИ. Кубок чемпионок имени Алины Кабаевой". Турнир проводится в России с 2012 года и назван в честь олимпийской чемпионки, многократной чемпионки мира и Европы Алины Кабаевой.

В турнире выступили гимнастки-сениорки из 19 стран, включая Россию, Армению, Азербайджан, Беларусь, Венгрию, Казахстан, Узбекистан, Сербию, Словакию, Индию, Таиланд, Мексику, Венесуэлу и другие государства.

Соревнования принял "СКА Арена". На ковер вышли сениорки (спортсменки, выступающая по программе мастера спорта в возрасте 16 лет и старше) в индивидуальной программе и групповых упражнениях.

Среди гимнасток Академии в турнире приняли участие Мария Борисова из Санкт-Петербурга, Ева Кононова из Тюменской области, Арина Ковшова из Новосибирской области, Александра Борисова из Москвы, а также тюменские групповички.



По материалам департамента по спорту и молодежной политике администрации г.Тюмени.