Жителям Тюмени окажут помощь в поиске идеальной работы

Промышленно-энергетический форум TNF расширяет команду и открывает новые возможности для жителей региона.

Проект "TNF — работа мечты" — это открытый конкурсный отбор для тех, кто хочет профессионально расти, не покидая регион.

Организаторы приглашают кандидатов с опытом в маркетинге, IT, коммуникациях или организации мероприятий. Победители получат стажировку с последующим трудоустройством, пять финалистов — оплаченный курс обучения. Участники смогут работать с ведущими компаниями ТЭК и лидерами отрасли, получая уникальные компетенции.

Проект направлен на усиление кадрового потенциала Тюменской области, создавая условия для карьерного роста внутри региона. Заявки принимаются до 6 апреля по ссылке, - сообщает пресс-центр TNF (г. Тюмень).