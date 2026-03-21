В тюменском Медгороде у пациента выявили рак полости рта на ранней стадии

47-летний тюменец думал, что во время еды прикусил язык, из-за чего на боковой поверхности языка образовалась язва. Около шести недель мужчина лечился самостоятельно, но, не дождавшись улучшения, решил обратиться к врачу-онкологу Медицинского города.

Врач-онколог заподозрил у пациента онкологическое заболевание и провел биопсию новообразования. Результаты морфологического исследования подтвердили диагноз: плоскоклеточный рак. Пациент был госпитализирован в отделение опухолей головы и шеи, где врачи – онкологи удали часть языка с опухолью, а также лимфатические узлы на шее.

"Выполнили резекцию языка и шейную лимфодиссекцию. В дальнейшем пациент пройдет курс лучевой терапии в радиотерапевтическом стационаре", — рассказала врач – онколог Медицинского города Александра Блохина.

Сейчас с мужчиной работает медицинский логопед медучреждения Лариса Афонечкина, Специалист помогает пациенту восстановить речь после хирургического лечения. Наблюдаются положительные результаты, и вскоре он сможет вернуться к полноценной жизни.

В прошлом году врачи-онкологи Тюменской области диагностировали 163 случая злокачественных заболеваний полости рта и глотки.

Язвы в полости рта могут быть симптомами серьёзных заболеваний, включая рак, - сообщает АиФ-Тюмень.