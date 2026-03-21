В Тюменьстате назвали отрасли с зарплатами свыше 150 тысяч рублей в месяц

По данным Тюменьстата, в Тюменской области средняя зарплата по итогам 2025 года – 94 124 рублей, что на 10,1% выше, чем годом ранее.
Самые высокие зарплаты по итогам 2025 года:
240 193 руб. - добыча нефти и природного газа;
208 676 руб. - производство химических веществ и химических продуктов;
199 984 руб. - предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых;
180 365 руб. - научные исследования и разработки;
168792 руб. - деятельность воздушного и космического транспорта;
162 600 руб. - производство машин и оборудования
и др.
В декабре работникам организаций Тюменской области начислили рекордные зарплаты — в среднем 130 820 руб. Сфера добычи нефти и природного газа и здесь побила рекорд – 583 307 руб. На втором месте - научные исследования и разработки (417 131 руб.), на третьем - предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (315 107 руб.), - сообщает Вслух.ру.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru