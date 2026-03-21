Педиатр из Тюмени объяснила, как проходит реабилитация детей с синдромом Дауна

Врач-педиатр тюменского детского реабилитационного центра "Надежда" с 50-летним стажем Нина Суворина рассказала, как помочь "особым" детям адаптироваться к жизни.

Только слаженная работа команды специалистов способна дать положительную динамику.

"В центре всегда должен быть педиатр, координирующий процесс. Но в унисон с ним должны работать невролог, инструкторы ЛФК, массажисты, рефлексотерапевт и т.д. И, конечно, незаменима бригада педагогов: логопеды-дефектологи и психологи", — подчеркивает Нина Суворина.

Физическая реабилитация должна начинаться с первых дней жизни. Основная задача на ранних этапах — помочь ребенку вовремя сесть, поползти и пойти, развивая моторные навыки, координацию, силу и выносливость.

Параллельно с этим педагоги уделяют большое внимание развитию речи. В игровой форме через артикуляционную, дыхательную и мимическую гимнастику, детей учат понимать обращенную речь и правильно произносить звуки, - сообщает Ирина Бердюгина, пресс-секретарь центра "Надежда" (г. Тюмень).

Особое место в реабилитации занимает творчество. "Дети очень любят арт-терапию, которая отлично развивает мелкую моторику. А в сенсорной комнате они познают мир через игру цвета, формы и звука", — делится наблюдениями педиатр.

"Чем раньше родители начинают заниматься с ребенком, тем быстрее они увидят первые изменения — не только в поведении, но и во внешности. Синдром Дауна — это не приговор, а особый путь развития, на котором главными помощниками ребенка должны быть любовь, терпение и командная работа специалистов и родителей" - заключает Нина Суворина.