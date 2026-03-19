Жога вручил тюменцам благодарности за поддержку участников СВО

09:00 19 марта 2026
Фото - http://uralfo.gov.ru/

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога на итоговой пленарной сессии форума "Патриоты Урала" в Югре вручил награды коллективам волонтёрских и общественных организаций.

Благодарностями полпреда отмечены тюменские региональные отделения общероссийских общественных организаций "Ассамблея народов России" и "Офицеры России" и тюменская областная общественная организация "Совет ветеранов спецназа и разведки".

Благодарностями полпреда также отмеченые организации других регионов УрФО.

Теги: Артем Жога , СВО , УрФО , волонтеры , добровольцы , полпред
