80 тюменских школьников вышли в финал Всероссийской олимпиады школьников

14:57 18 марта 2026
В Тюмени состоялась торжественная церемония закрытия регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, на заключительном этапе олимпиады Тюменскую область представят более 80 школьников.

В региональном этапе олимпиаде приняли участие 2 821 ребят, это почти на 300 участников больше по сравнению с прошлым годом. В числе призёров - 583 ученика, победителей - 75 ребят.

Призёр регионального этапа ВсОШ по математике Иван Чукреев:

В этом году церемония награждения впервые прошла в главном корпусе ТюмГУ, приятно впечатлила обстановка! Скажу честно: надеялся выйти в заключительный этап олимпиады, но впереди еще целый год на подготовку.

