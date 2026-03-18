80 тюменских школьников вышли в финал Всероссийской олимпиады школьников

В Тюмени состоялась торжественная церемония закрытия регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, на заключительном этапе олимпиады Тюменскую область представят более 80 школьников.



В региональном этапе олимпиаде приняли участие 2 821 ребят, это почти на 300 участников больше по сравнению с прошлым годом. В числе призёров - 583 ученика, победителей - 75 ребят.

Призёр регионального этапа ВсОШ по математике Иван Чукреев: