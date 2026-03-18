Тюменцы могут сделать ярче праздник для выпускников из "Борков"

Дом "Борки" объявил акцию по сбору праздничной одежды для своих подростков-воспитанников, которые совсем скоро станут выпускниками школы.

Нужны наряды как для девочек, так и для мальчиков, чтобы каждый из них чувствовал себя звездой выпускного вечера. Для девушек в дар примут вечерние платья, туфли, красивые аксессуары, для юношей - классические брюки, пиджаки, рубашки, галстуки-бабочки, туфли.

В Тюмени вещи с пометкой "Выпускной" принимают на улице Ермака, 1а, в Борках - улица Центральная, 22.