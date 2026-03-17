Фильм "Космос засыпает" с Марком Эйдельштейном собрал награды фестиваля "Дух огня" в Югре

В Ханты-Мансийске в 24-й раз прошел Международный фестиваль кинодебютов "Дух огня", фильм "Космос засыпает" режиссёра Антона Мамыкина стал самым упоминаемым на церемонии награждения.

Фильм "Космос засыпает" получил главный приз конкурса — "Золотая тайга" имени Сергея Соловьева как лучший отечественный дебютный фильм. Также он отмечен призом зрительских симпатий "Цветы таежной надежды" и спецпризом "За сохранение культурных традиций" от соорганизатора кинофестиваля - компании "Газпром нефть". Снявшийся в главной роли в фильме Марк Эйдельштейн награжден призом имени Александра Абдулова за лучшую мужскую роль. Приз гильдии кинооператоров имени Павла Лебешева за лучшую операторскую работу вручен оператору фильма Владимиру Борисову.

На больше экраны фильм "Космос засыпает" выйдет 2 апреля.

Главным призом "Золотая тайга" за лучший дебютный иностранный фильм отмечен фильм "Глухая" (Испания), режиссёр Эва Либертад Гарсия Лопес.

В конкурсе "Фильм-в-работе" победитель - "Падает снег", режиссер и автор сценария Евгения Громова.

Приз "Малая золотая тайга короткий метр" получал фильм "Варвара святая" — режиссёр Полина Капантина

Приз "Серебряная роза" за лучшую работу с музыкой получил фильм "В горах. Он", режиссёра Саида Толгуров

За лучшую женскую роль награждена Алла Демидова, сыгравшая в фильме "Величие_отсутствия", режиссёры SF9987ND (София Федорова, Никита Добрынин).