Более 3 тысяч тюменских девятиклассников решили облегчить себе сдачу ОГЭ

09:26 16 марта 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

3,1 тысячи из 24,8 тысяч  выпускников 9-х классов в Тюменской области не собираются идти в десятый класс -  для сдачи основного госэкзамена они выбрали два предмета вместо четырех.

Выбравшие для сдачи только русский язык и математику получат аттестат об окончании основной школ и смогут продолжить обучение в колледжах и техникумах.

Выпускники, получившие аттестат после 9 класса, вправе подать заявление на любую специальность и профессию. Если средний балл аттестата не позволит поступить на желаемое направление, то абитуриентам гарантировано будет предложено место для обучения по более чем 30 профессиям, в том числе для работы в строительной, транспортной отраслях, АПК, торговле и сфере гостеприимства.

 

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2026