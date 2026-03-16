Более 3 тысяч тюменских девятиклассников решили облегчить себе сдачу ОГЭ

3,1 тысячи из 24,8 тысяч выпускников 9-х классов в Тюменской области не собираются идти в десятый класс - для сдачи основного госэкзамена они выбрали два предмета вместо четырех.

Выбравшие для сдачи только русский язык и математику получат аттестат об окончании основной школ и смогут продолжить обучение в колледжах и техникумах.

Выпускники, получившие аттестат после 9 класса, вправе подать заявление на любую специальность и профессию. Если средний балл аттестата не позволит поступить на желаемое направление, то абитуриентам гарантировано будет предложено место для обучения по более чем 30 профессиям, в том числе для работы в строительной, транспортной отраслях, АПК, торговле и сфере гостеприимства.