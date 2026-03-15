Стало известно, сколько готовы платить начальникам в Тюменской области

08:47 15 марта 2026
В Тюменской области открыто более 16 тысяч вакансий. В базе регионального департамента труда и занятости населения 157 рабочих специальностей и 162 профессии служащих. В частности, организациям требуются руководители.

До 160 000 рублей может зарабатывать начальник ремонтно-механических мастерских, до 150 000 - начальник участка в строительстве.

Главный инженер сможет зарабатывать до 106 720 руб., начальник смены 105 000 руб., начальник цеха - до 102 805 руб., руководитель проекта - до 99 000 руб., прораб в строительстве - до 98 333 руб., начальник отдела (финансово-экономического и административного) - до 91 000 руб. и др.

В поиске работы поможет интерактивный портал органов службы занятости населения Тюменской области https://czn.admtyumen.ru/, - сообщает Вслух.ру.

