Даже финансово обеспеченные зумеры всё чаще обращаются к сервисам быстрых онлайн-займов

По данным Национального бюро кредитных историй, за быстрыми деньгами обращаются даже финансово благополучные представители поколения зумеров.

Часто молодые люди оформляют займы ради интереса, не вникая в условия договоров, что впоследствии приводит к возникновению долгов в сотни тысяч рублей.

Эксперт финансового рынка Артем Быков пояснил, что популярность МФО обусловлена развитыми цифровыми сервисами и привычкой молодежи получать желаемое мгновенно. На ситуацию также влияет навязанный соцсетями образ высокого уровня потребления, который зачастую не соответствует реальным доходам молодых людей.

Специалист по финансовой грамотности Исмаил Исмаилов подчеркивает, что легкомысленное отношение к займам влечет за собой серьезные последствия: от испорченной кредитной истории и штрафных санкций до психологического давления со стороны коллекторов и семейных конфликтов. Опасность представляет и практика оформления новых кредитов для перекрытия старых долгов.

Для борьбы с закредитованностью Банк России ужесточил правила работы МФО. Теперь действуют строгие лимиты на количество выдаваемых займов и максимально допустимый размер задолженности. Кроме того, при оценке надежности заемщика организации обязаны учитывать только официально подтвержденные доходы, а не просто обороты по счетам, - сообщает АиФ-Тюмень.