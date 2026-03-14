В тюменском центре "Родник" организуют занятия как для детей, так и для их родителей

Центр комплексной реабилитации "Родник" в Тюмени привлекает внимание семей не только прекрасной лечебно-оздоровительной базой, но и замечательной природой, разнообразием способов проведения свободного времени.

Центр находится в лесном массиве и в разное время года дарит массу впечатлений. Сейчас это - ясное весеннее небо и белый, совсем не весенний снег. Вроде бы март, а здесь белоснежные ангелы еще спят на дорожках.

Задача сопровождающего взрослого, будь то мама, папа или бабушка — настроить ребенка на реабилитацию, быть поддержкой ему в течение 14 дней, следить за режимом труда и отдыха, чтобы ребенок был выспавшимся и отдохнувшим.

Очень важно прислушиваться к рекомендациям специалистов. Использовать это время для обучения себя, чтобы продолжить выбранную тактику дома. Только тогда она будет эффективна.

23 марта в "Роднике" откроется двухнедельный лагерь для ребят с хроническими заболеваниями, в том числе с инвалидностью. И центр приглашает поработать в это время вожатых, имеющих вожатское удостоверение и (желательно) опыт работы с детьми особыми потребностями. Желающим можно обратиться через MAX +7 999 548 17 28 – к заместителю руководителя по социальной реабилитации Даниле Юрьевичу Варяеву.

По материалам ЦКР "Родник" (г. Тюмень).