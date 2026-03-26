Банки объединяются: что это значит для заемщиков

В России идет процесс масштабной интеграции двух крупных финансовых организаций. Начавшийся в марте перевод кредитов розничных клиентов планируется завершить в мае.

На сегодня половина из 1,3 млн договоров уже переведены из Почта Банка в ВТБ. Интеграция затронула около 24 000 тюменцев. Ключевое для заемщиков в объединении — условия по действующим кредитам остаются без изменений.

Перевод автоматический, все технические вопросы банки проводят самостоятельно. Чтобы продолжить погашение кредита, достаточно дистанционно или в отделении открыть счет в новой финансовой организации.

