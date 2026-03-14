Тюменцам рассказали, как правильно ухаживать за плиткой и межплиточной затиркой

Как правильно ухаживать за плиткой и затиркой, чтобы они оставались чистыми, рассказала генеральный директор клининговой компании Инна Кузнецова. По словам эксперта, главная проблема заключается в том, что загрязнения постепенно накапливаются в порах затирки. Особенно быстро это происходит в помещениях с повышенной влажностью – например, в ванной комнате.

– Со временем белая затирка может темнеть из-за налета, мыльных остатков и влаги. Но это не значит, что вернуть ей чистоту невозможно, – отмечает Инна Кузнецова.

Для очистки швов можно использовать средства с мягким кислотным составом – они помогают удалить налет и осветлить поверхность. В качестве более простого варианта иногда применяют раствор лимонной кислоты, однако использовать его нужно аккуратно: "Важно учитывать материал плитки. Например, мраморная мозаика может реагировать на кислоту и портиться. Поэтому любые средства лучше сначала проверять на небольшом участке".

Если же затирка уже потеряла белизну и обычная чистка не помогает, есть простой способ освежить ее внешний вид – строительный маркер для швов. Такие маркеры продаются в строительных магазинах и позволяют быстро восстановить цвет затирки, - сообщает Мегатюмень.