Нейрохирурги из Тюмени презентовали в Бразилии свои достижения в лечении эпилепсии и опухолей

Главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени Альберт Суфианов и заведующий детским нейрохирургическим отделением центра Юрий Якимов приняли участие в III международном конгрессе по микронейрохирургии им. профессора Гази Язаргил в бразильском городе Сан-Паулу.

Они представили доклады по эндоскопическому лечению эпилепсии, экзоскопическому лечению опухолей основания черепа и по современным технологиям экзоскопического лечения аневризм краниофарингиом и других параклиноидных образований, сообщает пресс-служба ФЦН.

Опыт в докладе был основан на примере клинического случая с девочкой, которой в ФЦН Тюмени профессор Суфианов провел сложную операцию по удалению опухоли головного мозга — краниофарингиомы, одной из самых сложных опухолей в нейрохирургии. Врач отметил, что в ее лечении был применен накопленный мировой опыт: у пациентки после операции полностью сохранился удовлетворительный уровень качества жизни без неврологической симптоматики, - сообщает Тюменская линия.