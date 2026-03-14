В Тюменской области рассказали о подготовке к возможному весеннему паводку

В Тюменской области началась подготовка к возможному паводку 2026 года. По возможным прогнозам, уровень воды в реках Иртыш и Ишим ожидается выше нормы. И все же более точный прогноз будет известен в конце марта.

– Накопление воды в снежном покрове, которая является одним из основных факторов, влияющих на сток, по территории области продолжается до марта. В значительной степени формирование высших уровней в период весеннего половодья, особенно на малых водотоках, будет определяться характером весны: интенсивностью снеготаяния, дополнительными осадками в период формирования половодья, – прокомментировала газете "Тюменская область сегодня" ситуацию Елена Адаренко, начальник отдела метеорологических прогнозов ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС".

Масштаб паводка во многом зависит от количества накопленного снега и скорости его таяния. А март для региона выдался и правда снежным – за две недели только в областной столице выпал практически месячный объем осадков. В данный момент в дневную смену задействовано более 700 единиц техники – самосвалы вывозят снег на полигоны. И особое внимание направлено на 308 адресов, где этой весной возможны подтопления.

В Тобольске, по словам главы города Петра Вагина, от большой воды защищают 18 километров дамб и берегоукреплений.

В Ишиме с 14 марта стартуют подворовые обходы. Сотрудники администрации, МЧС и полиции посетят 1495 домовладений, включая СНТ, чтобы проинформировать жителей о действиях при паводке. Жителям под роспись вручат памятки с рекомендациями и телефонами экстренных служб, - сообщает Тюменская область сегодня.