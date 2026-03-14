В Тобольске начал работу новый выставочный проект

Выставочный проект "В архитектурии способен…", посвященный 300-летию со дня рождения Александра Филипповича Кокоринова (1726-1772) – уроженца г. Тобольска, известного архитектора, педагога, инженера-строителя, открылся во Дворце наместника.
Он занимался реконструкцией городских стен Москвы, участвовал в проектировании Кузнецкого моста и других казенных сооружений в Москве, построил усадьбу "Петровско-Разумовское" для графа К. Г. Разумовского.
Переведенный в Санкт-Петербург, Кокоринов участвовал в достройке парадного дома графа И. И. Шувалова и был привлечен им к педагогической деятельности (с 1758) в только что основанной петербургской Академии художеств.
Также совместно с Ж. Б. М. Валлен-Деламотом Александр Филиппович разработал проект здания Академии художеств на правом берегу Невы, кот орое было построено в 1764–1788 гг.
Выставка доступна для посещения с 13 марта 2026 г. по адресу: г. Тобольск, Красная площадь 1, стр. 3.
По материалам Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.
