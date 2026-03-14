Тюменский врач объяснил, почему ночной храп может представлять угрозу для жизни

Врач-пульмонолог и сомнолог Областной клинической больницы № 1 Антон Гаврилов рассказал, почему ворочаться по ночам – нормально, а вот храпеть – повод для беспокойства.

Многие считают храп безобидной бытовой неприятностью, но на деле это может быть сигналом серьезного сбоя в организме. Как отмечает Антон Гаврилов, чаще всего громкие "рулады" по ночам возникают у тех, кто спит на спине: под силой гравитации западает язык, мягкие ткани перекрывают горло, сужая дыхательные пути.

Опасное последствие такого состояния – синдром обструктивного апноэ сна. Это остановка дыхания, которая может длиться от нескольких секунд до двух минут и более.

– В глубоком сне мышцы расслабляются, и ткани могут полностью перекрыть доступ воздуху. Мозг будит человека, чтобы тот начал дышать. Сначала это паузы по 20–30 секунд, но чем дальше, тем хуже, – поясняет доктор.

Заподозрить у себя апноэ можно, даже если вы спите в одиночестве. По словам Антона Гаврилова, на проблему указывают утренние головные боли, разбитость, дневная сонливость (человек засыпает на работе), повышенное давление и частые походы в туалет ночью. Если не лечиться, со временем гипоксия (нехватка кислорода) может привести к диабету, инфаркту или инсульту.

Врач выделяет три степени тяжести апноэ: легкая (5–15 эпизодов в час), средняя (15–30 эпизодов) и тяжелая (более 30). При легкой форме похудение даже на 10% уменьшает остановки дыхания вдвое.

Статистически апноэ чаще встречается у мужчин, а также у женщин после менопаузы. В группе риска – люди с лишним весом, неправильным прикусом, а также те, кто употребляет алкоголь.