Более 500 млн рублей за свет задолжали жители Тюмеской области, Югры и Ямала

Свыше 42,7 тыс. потребителей электроэнергии в Югре, на Ямале и в Тюменской области рискуют столкнуться с отключением электричества из-за несвоевременной или неполной оплаты коммунальных услуг. По состоянию на 1 марта 2026 года общая сумма просроченной дебиторской задолженности населения трех регионов за потребленную электрическую энергию превысила полмиллиарда рублей.

Меньше всего должников среди ямальцев - 6,5 тыс. лицевых счетов. В Югре под этот критерий попадают владельцы 23,2 тыс. лицевых счетов, в ЯНАО – в Тюменской области – около 13 тысяч абонентов энергосбытовой компании. К концу отопительного сезона количество неплательщиков, которым грозит ограничение электроснабжения за долги, может вырасти, так как энергетики актуализируют список таких адресов.

Возобновление подачи электроэнергии производится в течение двух дней после полного погашения задолженности и затрат на проведение технических мероприятий сетевых или подрядных организаций по ограничению и восстановлению режима энергоснабжения. Важно отметить, что теперь за повторное подключение придется заплатить 5 тысяч рублей. Повторное подключение приборов интеллектуальной системы учета электроэнергии осуществляется удаленно, поэтому стоимость услуги составляет 1000 рублей.

Замгенерального директора АО "Газпром энергосбыт Тюмень" Александр Левченко:

Мы настоятельно рекомендуем должникам оплатить счета и не доводить ситуацию до прекращения поставок электроэнергии и других санкций. Закон един для всех, поэтому энергосбытовые компании вынуждены идти на крайние меры в отношении абонентов, которые получили уведомления о необходимости погасить задолженность, но проигнорировали их. Сегодня экономически выгодно быть ответственными потребителями электроэнергии: своевременно и в полном объеме вносить текущие платежи и не накапливать долги.

Оплачивать счета необходимо до 15 числа месяца, следующего за расчетным. Важно помнить, что через сервисы банков оплата отражается в течение 1-2 дней. Оплата день в день отражается только в случае совершения платежа в "Личном кабинете клиента" и в мобильном приложении "ГЭТ ЛКК 2.0". Также счета за электроэнергию можно оплатить без комиссии с помощью виджета для оплаты без авторизации на сайте gesbt.ru или по куар-коду на платежном документе АО "Газпром энергосбыт Тюмень".