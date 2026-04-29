В Тюмени перекроют движение в центре из-за репетиций парада в честь Дня Победы

15:22 29 апреля 2026
Ррепетиции парада, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне, пойдут в Тюмени 5 и 7 мая, с 18 до 22 часов в эти дни движение на улице Республики от Орджоникидзе до Челюскинцев и на улице Первомайская от Володарского до Ленина будет прекращено.

Объехать перекрытые участки дорог можно будет по улицам Герцена, Советская, Орджоникидзе, Володарского и Челюскинцев, напомнили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени.

