Около 660 иностранцев выдворили из Югры с начала 2026 года

15:46 29 апреля 2026
С начала 2026 года с территории Ханты-Мансийского автономного округа выдворено 657 иностранцев, еще около двухсот ожидают возвращения на родину, сообщается в официальных пабликах правительства округа.

По итогам первого квартала с 29 до 23 тысяч уменьшилось количество предоставленных мигрантам госуслуг в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. С  7 до 5,2 тысяч сократилась выдача патентов для работы. Почти в четыре раза снизилась статистика преступлений, совершенных иностранцами. Это результат ужесточения миграционной политики в Югре и систематической работы правоохранительных органов.

Полицейские продолжают проводить проверки и выявлять случаи фиктивной регистрации: в первом квартале возбуждено 328 уголовных дел.

