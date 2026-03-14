Тюменцы всё чаще привлекают юристов для сопровождения сделок с недвижимостью

На 78% вырос спрос на юридическое сопровождение сделок с недвижимостью и проверку юридической корректности документов Тюменской области за первые два месяца 2026 года.

"Спрос на превентивные юридические услуги растет, люди стали осознаннее подходить к сделкам и оформлению документов — им проще доверить экспертизу профессионалам, чем рисковать деньгами. При этом поиск юристов уходит в онлайн на фоне общей диджитализации всех сфер жизни и бизнеса: пользователи все чаще выбирают специалистов напрямую на цифровых платформах, и "Авито" становится для многих основным каналом для решения правовых задач — от семейных консультаций до сложных видов экспертиз", — прокомментировал руководитель категорий "Деловые и хозяйственные услуги" на "Авито услугах" Александр Семочкин.

Прирост отмечается и по юридическому сопровождению сделок с автомобилями и наследственного права. Интерес к таким услугам вырос в два раза с начала года, - сообщает Тюменская линия.