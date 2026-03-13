У студентов ТИУ появилось больше возможностей для сотрудничества с Тюменской гордумой

Тюменская городская дума и Тюменский индустриальный университет заключили соглашение о сотрудничестве, подписи под документом поставили председатель думы Светлана Иванова и ректор вуза Юрий Клочков.

Это первый подобный документ в истории представительного органа власти. Инициаторами расширения взаимодействия выступили депутаты, предложение было поддержано руководством вуза. Соглашение открывает для студентов уникальную возможность работать над реальными проектами вместе с действующими депутатами. По мнению Светланы Ивановой,

"Наша общая задача — сделать так, чтобы студенты оставались жить и работать в Тюмени, вкладывали свои знания и идеи в развитие малой родины. Этот документ — о доверии и практической пользе. Мы предлагаем студентам "поле" для реальных действий", - прокомментировала новый вектор работы думы Светлана Иванова.

В соглашении сделан большой акцент на практико-ориентированный подход. Студенты смогут увидеть работу городской думы изнутри, понять механизмы принятия решений и получить материал для дипломных работ. Проекты, которые разработает молодежь, будут основаны на реальных потребностях горожан и пройдут экспертизу депутатов-практиков. Дума надеется через взаимодействие с молодежью получить свежие идеи и нестандартные решения, взглянуть на городские вопросы глазами студентов.

Ожидается, что первые совместные проекты будут запущены уже в этом году и станут новой страницей в диалоге представительной власти и студенческого сообщества.