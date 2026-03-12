Бесплатную путевку в летний лагерь для детей поможет оформить робот Макс

Бесплатную путевку в летний лагерь для детей жители Тюменской области могут с помощью робота Макса на портале Госуслуг.

Родители, усыновители, опекуны и попечители детей от 6 до 17 лет могут не чаще одного раза в год получить для них бесплатную путевку в лагерь. Для этого дети должны быть гражданами РФ, проживать в Тюменской области, относится к льготным категориям в трудной жизненной ситуации.

Робот Макс проконсультирует по документам, подтверждающим право на льготы, способам подачи заявления и срокам его рассмотрения. Для получения информации о путевках нужно написать запрос "Льготные путевки в лагерь".