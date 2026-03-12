Путешественник Шарашкин в тюменской "Башне" расскажет, как пешком обойти Россию

09:00 12 марта 2026
Лекция "Пешком по России" 14 марта пройдет в молодежной резиденции "Башня", с 11.00 путешественник Андрей Шарашкин будет рассказывать о своих пеших приключениях.

Встреча обещает быть интересной - пешком по России Андрей преодолел 36 тысяч километров, а если посчитать и поездки, то  расстояние, превышающее длину экватора. На встрече он поделится воспоминаниями о многолетнем пути, неожиданных знакомствах и открытиях.

Теги: лекции , молодежь , путешествия
