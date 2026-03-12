В Тюмени обсудят, как объединить спортивные события и креативные индустрии

18 марта Тюменское агентство развития креативных индустрий приглашает всех, кто интересуется спортом, маркетингом на открытый лекторий на тему: "Когда спорт становится искусством: синтез спортивной и креативной сфер". Мероприятие объединит успешных управленцев и творческих деятелей, чтобы обсудить главные тренды организации спортивных мероприятий и взаимодействие с креативными индустриями.

Спорт давно вышел за рамки простого состязания. Он превращается в эффектное шоу, источник вдохновения и мощный инструмент для создания комьюнити. Как привлечь внимание к массовым забегам? Какие приемы креативной индустрии работают в спорте? Об этом расскажут приглашенные эксперты:

Александр Андросов — директор фабрики рекламы "Клякса", управляющий катка "Сердце Тюмени". Как практикующий спортсмен (марафонец и участник IRONMAN) он знает, как создавать комфортную и привлекательную среду для любителей активного образа жизни;

Роман Берестовский — директор "Агентства развития массового спорта". Организатор Тюменского и Тобольского марафонов, а также проекта "5 вёрст. Тюмень" поделится опытом вовлечения тысяч горожан в беговое движение.

Дмитрий Колобов — генеральный директор кинокомпании "Станция документальная", режиссер и продюсер. Он расскажет о том, как через визуальный язык и документальное кино передать драматургию спортивных побед и сделать спорт по-настоящему зрелищным.

Лекторий станет площадкой для открытого диалога, где эксперты ответят на вопросы слушателей и поделятся практическими кейсами из своей работы.

Встреча открытая, пройдет с 18:00 в Музейном комплексе им. Словцова, для участия достаточно регистрации.