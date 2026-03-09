Простая зарядка дома поможет тюменцам избежать боли в шее и спине

Тренер с 8-летним стажем Юрий Шипилов рассказал, какие упражнения смогут улучшить самочувствие, если их добавить в свою утреннюю рутину.

– Подбор спортивной программы, конечно, индивидуальная история. Все зависит от целей, имеющихся заболеваний и других факторов. Однако, есть несколько общих рекомендаций, которые помогут поддерживать организм в хорошем состоянии, – отмечает Юрий Шипилов.

Первое упражнение называется "Кошка". Встаньте на четвереньки. Ладони строго под плечами, а колени под тазобедренными суставами. Бедра должны быть перпендикулярны полу. На вдохе спину плавно прогните в пояснице, на выдохе скруглите ее дугой. Все движения должны быть плавными и без рывков. Начинать рекомендуется с 1 минуты в день и постепенно увеличивать время до 5 минут.

– "Кошка" нужна для того, чтобы все позвоночные диски работали. Этот элемент помогает добавить позвонкам мобильности, – объясняет Юрий.

"Лодочка". Лягте на живот, вытяните руки над головой и разверните кисти ладонями вниз. Выпрямите ноги, втяните колени и положите на пол тыльную сторону стоп. Одновременно оторвите грудь, плечи и ноги от пола. Поднимите их как можно выше на 15-30 секунд. Не задирайте голову вверх – шея должна находиться на одной линии со спиной.

– "Лодочка" хорошо укрепляет все мышцы спины, прорабатывает ягодицы, которые очень важны для стабильности поясничного отдела в целом, – отметил Юрий Шипилов.

"Ягодичный мостик". Лягте на спину, согните ноги в коленях под прямым углом, стопы плотно уприте в пол, центр тяжести на стопах – ближе к пяткам. Руки положите вдоль корпуса ладонями вниз. Напрягите ягодичные мышцы и на выходе медленно в течение 1-2 секунд поднимайте таз. От плеч до колен должна быть прямая линия. В верхней точке максимально сожмите ягодицы вместе, колени не сводите внутрь. Задержитесь на секунду, на вдохе плавно опуститесь в течение 2-3 секунд. Начните с 2-3 подходов по 10-15 повторений, - сообщает Мегатюмень.