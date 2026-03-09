Онкология больше не приговор для родительства — возможности современной медицины растут

Онкофертильность – специальное направление, которое позволяет сохранить пациентам с онкологическими заболеваниями биоматериал перед началом агрессивной терапии по лечению рака.

"Поскольку химио- и лучевая терапия крайне токсичны и часто приводят к бесплодию, криоконсервация становится единственным способом зачать генетически родного ребенка в будущем", - рассказал tmn.aif.ru врач-репродуктолог Клиники Фомина Владимир Ерохин.

Специалист подчеркивает, что клетки остаются здоровыми даже при наличии патологического процесса в организме, а срок их хранения в замороженном виде неограничен.

"После криоконсервации мы получаем нормальные клетки, из которых рождаются здоровые дети. Здесь важен тандем врачей: онколога, репродуктолога, гинеколога и терапевта", — комментирует Владимир Ерохин.

Возвращение к вопросу деторождения возможно после ухода пациента в ремиссию. Сроки зависят от состояния здоровья: в некоторых случаях перенос эмбриона возможен через два-три года.