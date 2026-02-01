Фуат Cайфитдинов открыл фотовыставку "Наш вклад в Победу" в областной думе

В Тюменской областной думе открылась фотовыставка "Наш вклад в Победу". Экспозиция объединила кадры восстановления подшефных территорий, работы депутатского корпуса и сотрудников аппарата в гуманитарных миссиях, деятельности волонтерского центра регионального парламента.

Открывая выставку, председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов отметил символичность ее названия. "Название выставки "Наш вклад в Победу" отражает нашу общую работу, наш вклад в большое дело по поддержке участников СВО и жителей новых регионов", - сказал он.

Первый блок экспозиции наглядно показывает, как Тюменская область, Югра и Ямал помогают новым территориям – представлены социальные и инфраструктурные объекты, восстановленные в муниципалитетах ЛНР и ДНР.

В центре выставки кадры участия депутатов и сотрудников аппарата областной думы в гуманитарных миссиях – работа в госпиталях, встречи с бойцами и жителями новых регионов, передача необходимого оборудования.

Отдельный блок фотографий посвящен деятельности волонтерского центра облдумы "От сердца к сердцу". За два года работы активисты подготовили и направили 13 партий гуманитарной помощи по заявкам воинских подразделений и госпиталей.

Фуат Сайфитдинов подчеркнул, что после каждого отправленного гумгруза волонтерский центр получает обратную связь от участников СВО со словами благодарности.

"На передовой нужна и та продукция, которую мы отправляем, и то внимание, которое мы уделяем бойцам. То есть мы с каждой посылкой, с каждой книгой отправляем частичку нашего тепла. Это очень важно. И, конечно, эти фотографии, они позволяют посмотреть со стороны на себя, на нашу работу и деятельность нашего центра", - сказал Фуат Сайфитдинов.

Председатель областной думы поблагодарил всех, кто участвует в поддержке фронта: "Спасибо всем, кто участвует в этой работе. И, конечно же, отдельные слова благодарности нашим бойцам, которые сегодня там, на передовой, защищают Родину".

На открытии выставки депутаты Тюменской областной думы Лариса Цупикова, Александр Зеленский и Глеб Трубин рассказали о своей деятельности в составе гуманитарных миссий.

Лариса Цупикова поделилась воспоминаниями о работе в ЛНР. "Там нужна любая помощь – и физическая, и человеческое участие. Мы будем ездить и помогать столько, сколько потребуется", - отметила депутат.

Александр Зеленский подчеркнул, что эта волонтерская деятельность важна как для бойцов, так и для жителей новых регионов. По словам Глеба Трубина, вся гуманитарная помощь облдумы очень востребована, ее искренне ценят.

Открытие выставки посетила волонтер Анна Калалб, которая также отметила важность поддержки участников СВО и поблагодарила депутатов и сотрудников регионального парламента за волонтерскую работу.

Выставка "Наш вклад в Победу" будет работать в здании областной думы в течение месяца. С экспозицией познакомят школьников, студентов и ветеранов в рамках просветительского проекта "Открытая Дума".