Сайфитдинов: земляки с честью выполняют серьезные задачи в ходе СВО

В День защитника Отечества губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, региональные парламентарии, представители органов власти, общественных объединений и ветераны почтили память воинов разных периодов – возложили цветы к мемориальным комплексам "Вечный огонь" и "Память" в Тюмени.

На торжественном мероприятии во дворце культуры "Нефтяник" поздравили с праздником военнослужащих и их семьи, и всех, для кого служение Родине стало призванием и долгом.

Обращаясь к собравшимся, глава региона Александр Моор подчеркнул, что в зале находятся наши земляки, выполнявшие боевые задачи в горячих точках, рисковавшие жизнью ради общего дела, проявлявшие стойкость и смелость. Среди них – участники СВО, которые мужественно защищают Отечество и национальные интересы. Губернатор вручил участникам СВО орден Мужества, медаль "За отвагу", медаль "Жукова", а также отметил Благодарственным письмами губернатора Тюменской области семьи бойцов.

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов напомнил, что история России складывается из ратных побед и героических подвигов ее граждан, а сегодня эту традицию достойно продолжают новое поколение защитников.

"Мы гордимся нашими вооруженными силами и их ратными подвигами. Мы гордимся участниками и ветеранами СВО, которые не на словах, а на деле доказывают, что они являются достойными продолжателями своих дедов и прадедов. Наши земляки с честью выполняют серьезные задачи в ходе СВО, отстаивая свободу и независимость Родины", – сказал Фуат Сайфитдинов.

По словам главы регионального парламента, сила России – в сплоченности и единстве народа, в стойкости и мужестве бойцов на линии фронта. "Вместе мы способны преодолеть любые испытания и обеспечить безопасность будущих поколений", – выразил уверенность он.

Фуат Сайфитдинов вручил почетные грамоты Тюменской областной думы сотрудникам Управления Росгвардии по Тюменской области и представителям общественной организации "Ветераны Пограничники Тюменской области".

Герой России, заместитель начальника ТВВИКУ Рустам Сайфуллин акцентировал внимание, что важно сохранять память о героях, воспитывать дух патриотизма и любви к Родине у молодого поколения. Он пожелал тем, кто сейчас находится на фронте, скорейшего возвращения домой, к семьям, а также выразил отдельную благодарность ветеранам, родным и близким военнослужащим.

После торжественной части гостям показали эпизод фильма "Тобольский пехотный полк. Забытые имена героев" медиахолдинга "Сибинформбюро". Сюжет картины посвящен истории подвига тобольских военных в битве за Севастополь у четвертого бастиона во время Крымской войны. Продолжилось мероприятие праздничным концертом.