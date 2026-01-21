Геннадий Чеботарев принял участие в открытии выставки к 80-летию первого председателя Тюменской областной Думы

В здании Тюменской областной Думы состоялось памятное мероприятие, посвященное первому председателю регионального парламента Николаю Барышникову. Поводом для встречи стало 80-летие со дня его рождения. В рамках встречи открыли выставку, иллюстрирующую жизненный путь и государственную деятельность политика, сыгравшего важную роль в становлении областной Думы, сообщает издание "Тюменская область сегодня".
На мероприятии присутствовали родные Николая Павловича, его коллеги и соратники, депутаты Тюменской областной Думы. Как отметили участники встречи, именно личный опыт, умение слушать и находить компромиссы помогли ему в сложный для страны период выстроить работу парламента.
Председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев поделился с участниками встречи воспоминаниями о том, что Николай Барышников умел работать с людьми и активно привлекал научное сообщество.
"Николай Павлович говорил, что очень важно встречаться с людьми и слышать их. И он действительно это умел", – подчеркнул Геннадий Чеботарев.
Завершая встречу, участники сошлись во мнении: память о первом председателе Тюменской областной Думы – это не только уважение к прошлому, но и ориентир для будущих поколений парламентариев.
Николай Барышников родился 2 января 1946 года в поселке Заречное Октябрьского района, работал учителем физики, затем прошел путь комсомольской и партийной работы в Ханты-Мансийском автономном округе. В 1994 году был избран депутатом Тюменской областной Думы и в том же году стал первым председателем нового законодательного органа региона.
