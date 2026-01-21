Фуат Сайфитдинов: Николай Барышников стоял у истоков развития тюменского парламентаризма

В Тюменской областной думе почтили память первого председателя регионального парламента Николая Павловича Барышникова. Именно он стоял у истоков развития парламентаризма в Тюменском регионе. В этом году ему исполнилось бы 80 лет. В информационно–выставочном комплексе собрались те, кто лично знал Николая Барышникова в разные периоды времени, его родные.

Открывая памятную встречу, председатель облдумы Фуат Сайфитдинов отметил, что Николай Барышников сумел внести существенный вклад в урегулирование отношений между тремя самостоятельными субъектами: Тюменской областью, Ямалом и Югрой:

Сейчас трудно представить, какими сложными были эти отношения. По инициативе Николая Павловича состоялось первое и единственное совместное заседание трех наших парламентов, где были одобрены документы, заложившие фундамент для работы Совета Законодателей, 30-летие которого мы недавно отметили. Он был одним из инициаторов обращения в Конституционный суд России, решение которого стало определяющим для будущего всех наших трёх субъектов.

Он также сделал акцент на том, что именно в первом созыве была сформирована основа законодательства Тюменской области, приняты все базовые законы, по которым регион живет и развивается и сегодня. "Конечно, в первом созыве мало еще кто понимал, что основная работа думы лежит в плоскости нормотворчества. Ситуация в экономике и социальной сфере была очень тяжелая, и все считали, что надо заниматься экономикой. И, тем не менее, в этих условиях, когда менялось абсолютно все и, к сожалению, очень многое утрачивалось, была создана одна из лучших на тот момент нормативно-правовых баз", - пояснил он.

По словам Фуата Сайфитдинова, Николай Павлович был настоящий народный депутат, с которого брали и будут брать пример. "Он добросовестно выполнял наказы избирателей и с завидным упорством отстаивал свою точку зрения на заседаниях. Постоянно заострял внимание на проблемных вопросах, не боясь открыто выражать свою позицию. Его очень ценили простые люди, избиратели относились к нему с неизменным уважением, потому что реально ощущали его заботу", - поделился Фуат Сайфитдинов.

Завершая выступление, глава парламента подчеркнул, что сохранять память о людях, отдавших много сил и энергии для становления парламентаризма в Тюменской области, долг депутатского корпуса. "Николай Павлович Барышников - Человек с большой буквы, государственник, гражданин и патриот. И мы всегда его будем помнить, потому что он был первый", - высказался Фуат Сайфитдинов.

На встрече много добрых слов было сказано о первом председателе облдумы. Своими воспоминаниями поделились почетный гражданин Тюменской области Юрий Конев, депутаты Владимир Ульянов и Виктор Рейн, председатель Тюменского областного совета ветеранов войны и труда Степан Киричук, председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев, Сергей Сарычев, многие годы занимавший пост вице-губернатора Тюменской области.

Все выступавшие отмечали, что Николай Павлович был неравнодушным, настойчивым человеком, которого отличала высочайшая работоспособность и принципиальность. Именно эти качества помогли ему справиться со сложнейшими государственными задачами в период становления новой России.

С ответным словом выступила вдова Николая Павловича. Она поблагодарила всех участников встречи за тёплые слова в его адрес и выразила слова признательности организаторам.ьПеред началом встречи состоялось возложение цветов к памятнику первого председателя облдумы.