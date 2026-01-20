Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области выросла на 30% после новогодних каникул

16:19 20 января 2026
С 12 по 18 января в Тюменской области отмечен прогнозируемый сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Интенсивность эпидпроцесса увеличилась на 30% по сравнению с предыдущей неделей. Динамика традиционно связана с окончанием новогодних каникул у школьников и массовым возвращением взрослого населения из отпусков, что приводит к активизации циркуляции респираторных вирусов в коллективах, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

 Эпидемические пороги заболеваемости как среди совокупного населения, так и во всех возрастных группах не превышены, ситуация на контроле РПН.

 

Теги: ОРВИ , Роспотребнадзор , грипп , статистика
