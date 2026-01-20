Более 70 тюменок открыли свое дело при финансовой помощи от службы занятости населения

Служба занятости населения Тюменской области в 2025 году помогла начать бизнес 73 жительницам региона: 56 из них зарегистрировались как самозанятые, 17 – как индивидуальные предприниматели, все они через службу занятости получили финансовую помощь, сообщили в дептруда ТО.

Служба занятости населения предоставляет широкий спектр услуг, которые помогают женщинам успешно адаптироваться на рынке труда и чувствовать себя востребованными: консультирование по вопросам развития предпринимательской деятельности; разработка бизнес-плана; помощь в оформлении документов; предоставление финансовой поддержки; обучение и переподготовка.

Всего с начала действия программы (2012 год) своё дело при содействии службы занятости открыли около 1600 женщин. Наиболее популярными направлениями для открытия бизнеса стали сфера услуг и торговли. Женщины открывают салоны красоты, швейные мастерские, кондитерские и предоставляют клининговые услуги.

В 2026 году для организации своего дела 180 человек смогут получить до 192 тысяч рублей. Заявления на оказание меры поддержки необходимо подавать на портале "Работа России". За консультацией можно обратиться в любое отделение Кадрового центра "Работа России" Тюменской области.