"Ну, ИИ, погоди!": стартовал семейный конкурс анимации к 90-летию "Союзмультфильма"

Сбер, "Союзмультфильм" и "Школа 21" объявили о запуске Всероссийского конкурса анимации "Ну, ИИ, погоди!", приуроченного к 90-летнему юбилею киностудии.

Масштабный проект объединяет передовые технологии искусственного интеллекта (ИИ) и богатые традиции отечественной анимации. Его главная цель — поддержать авторов, помочь им раскрыть талант и поверить в свой творческий потенциал.

Герман Греф, президент, председатель Правления Сбербанка:

Искусственный интеллект открывает новые возможности во всех сферах экономики — в том числе в креативных индустриях и в производстве всех видов контента, включая анимационный. Но за технологиями всегда стоят люди: их фантазия, творчество, способность мечтать и видеть мир по-новому. Этот конкурс — о том, как технологии становятся союзником мечты. Он соединяет легендарное наследие "Союзмультфильма" с главными технологиями XXI века, создавая настоящую творческую лабораторию — пространство, где будут рождаться новые идеи и подходы, способные вдохновлять не одно поколение.

Участникам конкурса предстоит создать оригинальный анимационный видеоролик с поздравлением "Союзмультфильма" с юбилеем, где необходимо применить технологии искусственного интеллекта — ГигаЧат, Kandinsky и другие отечественные нейросети — на любом этапе производства. Творчество с использованием нейросетей предусматривает семейный формат: дети создают проект вместе с родителями. Участники могут использовать персонажей "Союзмультфильма" или придумать своих героев. Ролики участников будет оценивать экспертное жюри из медиаиндустрии, сферы производства контента и анимации.

Приём конкурсных работ открыт до 10 апреля 2026 года. Победитель получит денежный приз в размере 1 000 000 рублей, обладатель второго места — 250 000 рублей, третьего — умный телевизор Sber. Также "Союзмультфильм" вручит 10 поощрительных призов.

Научиться создавать короткие анимационные ролики с помощью нейросетей, правильно формулировать запросы и производить готовый анимационный контент можно на курсе "Создание анимации с нейросетями", разработанном "Школой 21" и "Союзмультфильмом". Это бесплатная образовательная программа по анимации, в создании которой участвовали эксперты "Союзмультфильма" и "Школы 21". Курсы подходят как для начинающих пользователей без опыта в анимации, так и для участников с подготовкой (продвинутые и профи), которым важно понять принципы комбинирования ИИ-генерации, подходы к нарративу, эмоциональной выразительности и визуальной целостности при работе с нейросетями.