Владимир Сбитнев принял участие в сборе елок для передачи в зоопарк

Депутат Тюменской городской думы Владимир Сбитнев и активисты "Молодой гвардии Единой России" провели традиционную постновогоднюю акцию по сбору елок от жителей города для передачи в Тюменский зоопарк.

Фестиваль "Вторая жизнь елке" прошел 17 января в сквере "Добровольцев". Помимо сбора деревьев, для детей и взрослых организовали дворовые игры. В этом году мероприятие было проведено совместно с департаментом по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени в рамках проекта "Добродень".

"Акцию "Вторая жизнь елке" мы проводим регулярно – она уже стала доброй традицией, которая символизирует завершение новогодних праздников и даёт возможность начать год с добрых дел, которые каждый может делать на постоянной основе", —прокомментировал Владимир Сбитнев.